Perisic: «Sognavo la Premier, un privilegio essere di nuovo con Conte». Le parole dell’esterno croato

Ivan Perisic ha parlato ai canali ufficiali del Tottenham dopo esserne diventato ufficialmente un giocatore.

INGHILTERRA – «Sono molto eccitato per il fatto di entrare a far parte della famiglia degli Spurs. Ho parlato con Conte e con Paratici e ho detto loro che desideravo venire a giocare in Inghilterra da tantissimo tempo: finalmente quel momento è arrivato. Ho già affrontato il Tottenham sia con l’Inter che con il Bayern: grande club, atmosfera speciale. Il mio desiderio è sempre stato quello di giocare in tutte le migliori leghe d’Europa e quella inglese mi mancava».

CONTE BIS – «Per me è un privilegio lavorare di nuovo con Conte. All’Inter ha fatto benissimo, vincendo il campionato dopo undici anni: è stata una stagione perfetta e sono molto felice di tornare a lavorare con lui. Conte è uno che pensa al calcio continuamente, credo anche mentre sta dormendo… Mi piace tantissimo il suo carattere e penso che farà un grande lavoro anche qui».