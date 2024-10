Napoli Como, Perrone: «Andiamo a imporre il nostro gioco. Il mio modello è RODRI. Ha ragione Belotti: FABREGAS è un innovatore. L’Argentina? Un sogno, dico QUESTO…»

Le parole di Maximo Perrone, una delle rivelazioni del Como di Fabregas, sui suoi modelli, la sfida con il Napoli e la nazionale

Una delle note liete di questo inizio di campionato del Como è senza ombra di dubbio il centrocampista Maximo Perrone. Scuola Manchester City, 21 anni, il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, mentre oggi la sua squadra andrà ad affrontare la capolista al Maradona.

IDENTIKIT – «Sì, credo di identificarmi non tanto per l’aggressività che metto in campo, quanto come uno che gioca tanto palla e imposta l’azione. Mi piacciono i centrocampisti di qualità, che organizzano il gioco e credo che sia lo stile in cui mi identifico maggiormente. Un modello oggi? Rodri»

NAPOLI-COMO «Vogliamo imporre il nostro gioco, sappiamo che il Napoli è forte ma vogliamo mantenere la nostra identità che ci porta a provare sempre a vincere le partite».

BELOTTI DICE CHE FABREGAS É UN INNOVATORE – «Anch’io la penso così. Nel calcio italiano è raro trovare lo stile di gioco che stiamo proponendo, non ci sono molte squadre che lo fanno. Fabregas ha lo stesso dna di Guardiola: vuole giocare la palla, fare pressing alto e portare tanti giocatori all’interno del campo, aspetti che penso siano i nostri punti di forza».

SAMUEL L’HA OSSERVATA PER LA NAZIONALE ARGENTINA – «L’ho saputo solo dopo la partita. Loro girano in tutto il mondo, quindi ogni partita è necessario mettere in campo la migliore versione di se stessi per realizzare il sogno di giocare per l’Albiceleste».