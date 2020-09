Perugia, nove positivi al Covid-19

Il club umbro ha rilevato nove positivi al Coronavirus. Si pensa di annullare il ritiro

Sono ben 9 i positivi al Covid-19 in casa Perugia, dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuato sulla squadra prima del via alla nuova stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratterebbe di sette calciatori della Prima Squadra e due elementi dello staff.

Annullata la prima seduta di allenamento di mister Caserta, ma potrebbe succedere di più. Il Perugia, infatti, starebbe pensando di rinviare o annullare completamente il ritiro di Cascia visto l’alto numero di positivi.