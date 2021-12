Pessina: «Rinvio giusto, siamo determinati e carichi come ieri»

Matteo Pessina ha parlato nel pre partita di Atalanta-Villarreal: le dichiarazioni del centrocampista della Dea

RINVIO – «Sono episodi che nel calcio possono capitare ma abbiamo la stessa concentrazione di ieri, ci siamo preparati allo stesso modo, vediamo cosa succederà. Giusto rinvio? Sì perchè alla fine non avrebbero permesso una partita del livello della Champions».

PRIMO GOL IN CASA IN CHAMPIONS – «Avendo saltato le due sfide col Manchester United ho anche una motivazione in più per giocare questa competizione. Tutti noi sappiamo che è un obiettivo grandissimo, vogliamo conquistarlo ancora. Speriamo di riuscirci».

VILLARREAL – «Sicuramente loro partiranno più chiusi del solito anche se nella loro filosofia che c’è di giocare la palla. Speriamo di andare in vantaggio così potranno aprirsi anche loro, ma siamo pronti a tutto».

Queste le parole del giocatore a Sky:

MATCH – «Ripartiamo da dove eravamo arrivati ieri, dobbiamo vincere e giocheremo per fare quello, come in ogni partita. Ci giochiamo tutto, stasera è più importante. È complicato mantenere la concentrazione per un giorno intero ma le motivazioni fanno tutto».

EUROPA LEAGUE GARANTITA – «Non cambia, abbiamo un solo obiettivo lotteremo per passare il turno e non pensiamo alla gara di ieri a Manchester. Il Villarreal è un avversario ostico, giocano bene e muovono bene la palla. Questo ti mette in difficoltà ma forse non sono abituati alla nostra fisicità».