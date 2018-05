Pezzella, la Fiorentina riscatta il cartellino: è ufficiale

Dopo una stagione in prestito in Italia, German Pezzella ha convinto tutti. Ecco le modalità di trasferimento dal Real Betis e la durata del nuovo contratto

E’ la prima ufficialità di mercato della giornata. German Pezzella è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. il difensore argentino passa interamente alla viola dopo una stagione in prestito in Italia. Definito del tutto l’accordo con il Real Betis. Dopo 35 presenze in stagione, condite da una rete da prestazioni sempre più convincenti che di fatto lo hanno reso un leader della squadra, Pezzella proseguirà ancora a lungo con la viola. Esercitato questa mattina il diritto di riscatto del centrale argentino dal Betis.

Questo il testo del comunicato ufficiale della società viola attraverso il proprio sito web diramato questa mattina che ne dà l’ufficialità: «ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella. Nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete. Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022». Affare fatto: il calciatore vestirà la maglia della Fiorentina fino al 2022.