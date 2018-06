Piccini-Inter si fa. Dal Portogallo: trattativa in stato avanzato

Il terzino destro dello Sporting Lisbona, Cristiano Piccini, piace all’Inter. Secondo i media portoghesi il giocatore è vicino ai nerazzurri

Il nuovo terzino destro dell’Inter dopo Joao Cancelo può arrivare dal Portogallo ma può parlare italiano. Il terzino portoghese può essere rimpiazzato dall’italiano Cristiano Piccini, protagonista negli ultimi anni con la maglia dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Record, l’Inter è molto vicina all’acquisto del giocatore ex Livorno e Fiorentina. Dopo un’avventura triennale in Spagna nel Betis Siviglia, il laterale 24enne ha sposato la causa dello Sporting Lisbona ma dopo 5 anni potrebbe tornare in Serie A.

Secondo i portoghesi l’Inter è vicina al colpo. L’offerta è di 15 milioni di euro fissi più cinque legati a bonus. La trattativa sarebbe già in stato avanzato. Al momento non sono arrivate conferme in Italia ma il giocatore piace ai nerazzurri. Lo Sporting ha già acquistato Bruno Gaspar dalla Fiorentina e può lasciar andare il giocatore classe ’92, acquistato dal Betis per 2,8 milioni di euro. Il laterale era finito anche sul taccuino della Juventus e della Roma ma l’Inter al momento sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza. Il terzino destro piace all’Inter, pronta a rimpiazzare il portoghese Cancelo con un terzino proveniente dal campionato lusitano.