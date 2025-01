Piccoli entusiasta: «Ecco perché sono migliorato rispetto all’anno scorso a Cagliari»

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Monza sul successo dei rossoblu (decisivo per la salvezza). Le parole a DAZN:

LE PAROLE – «Zortea? Gli lascio il premio di migliore in campo, se lo merita. È un giocatore davvero forte che dà una mano sia in attacco che in difesa, e spinge tanto. Per lui solo complimenti, ma non troppo visto che dobbiamo pensare subito alla prossima. Rendimento diverso all’anno scorso sotto porta? L’anno scorso giocavo molto meno e quest’anno sento di essere importante, mi creo tante occasioni ma devo migliorare ancora».