Pierret Lecce: «Abbiamo fatto una buona partita, la mentalità era buona, dobbiamo mantenerla»

Le parole di Balthazar Pierret, centrocampista del Lecce, dopo il pareggio ottenuto dai salentini in casa contro il Genoa

Balthazar Pierret ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Lecce contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo fatto del nostro meglio per segnare, ma non ci siamo riusciti. Sono contento per la squadra: abbiamo ottenuto un punto e, se continuiamo a lavorare così, vinceremo molte partite».

PARTITA CHE PUO’ AIUTARE IN FUTURO – «Penso che la mentalità oggi fosse buona, abbiamo lottato molto l’uno per l’altro. Se manteniamo questa mentalità, otterremo molti punti».