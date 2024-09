Pinamonti: «Ecco perché le cose sono andate così al Genoa. Ora l’OBIETTIVO»

Le parole del centravanti del Genoa Andrea Pinamonti tra aspettative e quella che è stata la sua prima esperienza in rossoblu

A La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Genoa Andrea Pinamonti, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

«Conosciamo le dinamiche del mercato: può restare tutto bloccato per molto tempo, poi basta un piccolo episodio e la situazione si sblocca. Così è successo: sono stato molto contento di ricevere la chiamata del Genoa, perché conosco l’ambiente ed ero animato da una grande voglia di rivalsa.Fu tutto complicato. I ripetuti cambi di allenatore, l’esplosione del Covid, il lungo stop del campionato, poi tanti episodi che avevano reso la stagione tutt’altro che facile. Non solo, io ero all’epoca un altro tipo di giocatore e di persona, si trattava della mia seconda esperienza in Serie A dopo Frosinone. Avevo 20 anni, adesso sono diverso e appunto voglio fare molto meglio di allora. Ho 5 anni di esperienza in più, il tempo mi è servito per migliorare. E poi ho avuto ottimi maestri sulla mia strada, oggi sono un giocatore migliore sotto tutti i punti di vista».