Pioli: «Cresciuti in qualità e personalità. Rebic? È già un top player» – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria del Milan contro il Bologna – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria del Milan contro il Bologna per 5-1. Queste le parole del tecnico rossonero.

REBIC – «Top player? Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria. Credo sia sbagliato, però, andare sui singoli. La nostra forza è il gruppo. Siamo contenti, temevo questa partita, perchè il Bologna aveva già vinto 7 volte in trasferta, tra cui anche quella contro l’Inter. Dobbiamo pensare alle prossime partite».