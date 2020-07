Pioli il valorizzatore: con lui in panchina la rosa del Milan vale molto di più

Con Stefano Pioli in panchina la rosa del Milan ha visto un netto miglioramento nelle sue valutazioni: i numeri

Stefano Pioli il valorizzatore. Potrebbe essere questo il soprannome del tecnico del Milan visto che, con lui in panchina, la rosa rossonera vale molto di più. Come spiega La Gazzetta dello Sport, da ottobre ad oggi Pioli ha saputo valorizzare il parco acquisti estivo ed invernale, rilanciato chi sembrava ai margini e creato un giusto mix tra giovani ed esperti.

L’ultimo in ordine di apparizione è Alexis Saelemaekers. Il belga ha sfruttato lo stop forzato per studiare la lingua e approfondire la conoscenza con Pioli. Che lo ha messo a fuoco in tempi record, ritagliandogli prima il ruolo di guastafeste a gara in corso e poi quello di esterno destro quando Castillejo è finito k.o.: il Milan ha deciso di riscattarlo (operazione da 7 milioni di euro) e lui, fresco del primo gol in A al Bologna, ne vale già almeno 5 in più.

Kessie e Calhanoglu vivono il miglior momento da quando sono al Milan. Entrambi arrivati nell’estate di Mr. Li, hanno attraversato due stagioni e mezzo da incompiuti e sono finiti spesso sul mercato: Pioli ha trovato loro la collocazione ideale, arretrando l’ivoriano davanti alla difesa e avvicinando il turco alle sue zolle, quelle da “10”. Il risultato è stato eccellente. Dai 15 milioni di inizio annata ai 25 attuali, “asciugati” di almeno 5 milioni perché il suo contratto scade tra un anno. Kessie, legato al Milan fino al 2022, viaggia sui 35 milioni. Anche Castillejo – che a Pioli deve moltissimo – ha fatto un bel salto: acquistato due anni fa dal Villarreal per 18 milioni, ne vale 25.

Poi ci sono i soliti noti Theo Hernandez, Rebic e Bennacer. Mentre il cartellino del croato si gonfia a ogni rete, i due colpi estivi sono finiti sul taccuino delle big europee: Theo piace al Psg, Ismael pare abbia sedotto anche Guardiola. A oggi siamo a 50 milioni (su Bennacer c’è una clausola valida dal 2021) ma il Milan non intende privarsene: si ripartirà da loro.