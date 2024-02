Milan, Pioli: «Vogliamo vincere l'Europa League. Il Rennes...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes

NON HA MAI SOTTOVALUTATO IL RENNES – «Sì perché le partite a livello europeo sono difficili e poi perché abbiamo avuto tanto tempo per studiare il Rennes. Ha talento, giocatori di qualità, sono da affrontare con attenzione e cura».

EUROPA LEAGUE – «Molto importante, poi chiaro che la Champions è un gradino sopra ma se parliamo di squadre che partecipano ci sono anche Bayer Leverkusen, Liverpool. Il fatto che non abbiamo mai vinto nella storia questa competizione è una motivazione in più. Ora dobbiamo superare questo turno: stiamo bene così come loro, la partita di domani è già importante».

