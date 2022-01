ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli al Guardian: «Non sopporto la mediocrità. Ragazzi immensi con Serra». Le dichiarazioni del tecnico del Milan

L’intervista dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, al media inglese The Guardian.

APPROCCIO – «Cerco di guardare oltre la superficie. Andare oltre il valore di un giocatore e arrivare alla persona. Anche se si tratta di giovani ragazzi che chiameremmo fortunati, sono comunque giovani ragazzi con le loro vite, i loro fattori emotivi, i loro legami personali, le loro difficoltà. Severo, fino al punto in cui non vedo più una capacità di continuare a migliorare costantemente. Non tollero la mediocrità. E non tollero che non riusciamo a sforzarci per migliorare»

MILAN SPEZIA – «Il comportamento dei miei giocatori è stato immenso. Hanno mostrato rispetto per i valori sportivi e verso una persona che ha commesso un errore. Nello sport, tutti commettiamo errori. Questo non deve farci sentire superiori o meno degni di chiunque altro»

MILAN JUVE – «Un momento non decisivo, ma importante. I miei giocatori giovani stanno crescendo bene. Ma presto arriverà il momento di smettere di chiamarli ‘giovani’, e di chiamarli semplicemente calciatori pronti a competere a determinati livelli»

