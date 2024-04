Pioli Milan, ora il tecnico è a rischio: la situazione

Pioli è sempre più a rischio sulla panchina del Milan, la sensazione è che il suo ciclo sia finito e ora gli obiettivi sono tutti sfumati

L’Europa League poteva essere l’unico appiglio a cui aggrapparsi per cercare la conferma in rossonero, ma ora la società valuterà il da farsi in vista della prossima stagione.