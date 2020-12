Pirlo: «La Juve non è fragile. Eravamo già con la testa alle vacanze…» – VIDEO

Andrea Pirlo ha analizzato la prestazione della sua squadra contro la Fiorentina

«Non la vedo fragile, è stata una battuta d’arresto che ci farà migliorare per le partite di gennaio. È stata solo una partita storta. Noi dobbiamo sapere che per vincere le partite dobbiamo essere concentrati. L’atteggiamento è stat sbagliato, avevamo la testa già alle vacanze. Non può succedere con dei campioni in campo. Nervosismo? Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti. Normale che qualcuno possa perdere la testa».