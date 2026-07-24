Andrea Pirlo a un passo dalla guida dell’Italia: contatti continui e fiducia in crescita per il nuovo commissario tecnico

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha avviato un contatto diretto con Andrea Pirlo per affidargli la guida della Nazionale. È una scelta che nasce dalla volontà di aprire un nuovo ciclo tecnico, puntando su una figura capace di coniugare visione moderna e un profilo in grado di rappresentare un progetto di lungo periodo.

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Secondo quanto filtra dagli ambienti federali, le parti stanno discutendo un contratto quadriennale, con scadenza fissata al Mondiale 2030. L’idea della FIGC è chiara: costruire un percorso che non si limiti alle qualificazioni o ai prossimi Europei, ma che possa svilupparsi nel tempo, con una guida stabile e riconoscibile. Pirlo, reduce dalle esperienze in panchina con Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria tra le altre, viene considerato il candidato ideale per impostare un lavoro strutturato, basato su identità di gioco e crescita dei giovani.

Il quadro attorno alla panchina azzurra si è definito nelle ultime ore. Carlo Ancelotti ha scelto di proseguire il suo percorso con il Brasile, confermando la volontà di portare avanti il progetto avviato con la Seleção. Parallelamente, Pep Guardiola ha declinato l’approccio arrivato oggi dalla Federazione, preferendo concentrarsi sui suoi impegni di club e sulle prospettive future già pianificate.

Con queste premesse, Pirlo è diventato il principale candidato per la panchina dell’Italia. La Federazione punta su un profilo che conosce il calcio italiano, che ha vissuto da protagonista le grandi competizioni internazionali e che può portare una visione tecnica coerente con le esigenze di rinnovamento del movimento.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il dialogo si trasformerà in un accordo definitivo, ma la direzione intrapresa dalla FIGC appare ormai chiara: il nuovo corso azzurro potrebbe ripartire proprio da Andrea Pirlo.