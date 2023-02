Pirlo sul terremoto in Turchia: «È un momento tragico»

Le parole di Andrea Pirlo, allenatore del Fatih Karagumruk, dopo il terremoto che ha colpito la Turchia. I dettagli

Andrea Pirlo, allenatore del Fatih Karagumruk, ha parlato al Daily Mail della situazione in Turchia dopo il terremoto.

PAROLE – «Spiace per quello che è successo, spiace per tutta la popolazione. Speriamo di portare qualcosa che possa servire per sopperire a questa grande tragedia. Mi spiace molto anche per l’allenatore presente in questo momento così tragico. Speriamo di portare degli aiuti per far sì che possa andare un po’ meglio. Sappiamo che è molto difficile, stiamo cercando di dare il nostro contributo».