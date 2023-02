«Più anni sulla stessa panchina di Ferguson. E continuo»

Il racconto della propria esperienza di Gigi Fresco, allenatore della Virtus Verona in Serie C. Tutti i dettagli

C’è una storia incredibile in Serie C. É quella che racconta su La Gazzetta dello Sport Gigi Fresco, da 42 anni sulla panchina della Virtus Verona. Più longevi di lui al mondo ci sono stati solo due tecnici: Guy Roux dell’Auxerre (44 stagioni) e Willie Maley del Celtic (43).

FERGUSON – «Ferguson mi piace molto, sarei felice di conoscerlo un giorno. Comunque l’ho quasi doppiato, la mia storia somiglia più al tecnico dell’Auxerre. A 12 anni guidavo i bambini di 8, a 15 ero l’allenatore ufficiale dei Pulcini. La Virtus è nata nel 1921, ha fatto 50 anni senza di me e 50 con me. Nell’88 ho preso il patentino per allenare in D, nel 2011 ho fatto anche il Master: potrei stare anche in A».

PENSARE DI SMETTERE – «Beh, momenti di stanchezza ci sono stati, come nel lavoro o nei matrimoni. Ma quando c’è entusiasmo e amore passa tutto. La Virtus è la mia vita, è sempre stato un club particolare, che si è mantenuta da sé. Da ragazzo andavo in giro col carretto a vendere carta per finanziare il club. Negli anni 80, epoca d’oro del calcio, noi facevamo mecenatismo puro».

I COSTI – «Ce la siamo sempre cavata con poco. Fino al 2000 non davamo soldi. Prima della C spendevamo sui 200 mila euro di rimborsi ai giocatori. Ora che i costi sono aumentati, ci danno una mano sponsor e Lega: arriviamo sui 6-700 mila euro. E poi devi essere bravo a vendere giocatori, come abbiamo fatto quest’estate. La C è un problema perché poco sostenibile. In B la storia è diversa. Tiriamo avanti. Vittorio De Paolis, il mio ex vice, è l’amministratore delegato: fa quadrare i conti».