La Juventus pensa all’acquisto di Aleksandr Golovin e lavora per blindare Miralem Pjanic, cercato dalle big d’Europa

Movimenti a centrocampo per la Juventus. Il club bianconero pensa alla conferma di Miralem Pjanic e all’arrivo di Aleksandr Golovin. Il bosniaco è richiesto dai migliori club d’Europa ma l’idea della Juventus è chiara: respingere eventuali offerte in arrivo e blindare il calciatore ex Roma con un nuovo contratto. La Juventus crede nelle potenzialità di Miralem e prepara un rinnovo importante per il centrocampista.

Oltre al rinnovo di Pjanic, in casa Juve si pensa all’acquisto di Golovin. Secondo Sky Sport, la Juve ha presentato una prima offerta ufficiale al Cska Mosca per il gioiello russo: proposta da 17 milioni più bonus che non ha accontentato il club russo, che ne chiede attualmente 25. I bianconeri puntano al rilancio: 18 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, nella speranza di accontentare il club proprietario del cartellino.