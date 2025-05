Playoff Serie B: Spezia e Juve Stabia vedono la finale: successo degli spezzini e delle Vespe in semifinale

Playoff Serie B: Spezia e Juve Stabia vincono il primo round delle semifinali: battute Catanzaro e Cremonese

Spezia e Juve Stabia intravedono il traguardo della finale dei playoff Serie B: liguri e campani hanno battuto il Catanzaro e la Cremonese nella semifinale d’andata. Vittoria in trasferta a Catanzaro per gli Spezzini per 2-0 con i gol di Di Serio e Francesco Pio Esposito, mentre le vespe battono la Cremonese tra le mura amiche del Menti per 2-1, con Johnsen che tiene aperto il discorso per il ritorno dopo i gol di Pierobon e Adorante.

Per lo Spezia la finale sarebbe l’occasione di riprendere la Serie A dopo la retrocessione nel 2023, dopo aver inseguito per quasi tutta la stagione il duo di testa Sassuolo e Pisa. Per la Juve Stabia arrivare la finale è il coronomento di un sogno: dopo la promozione dalla C della scorsa stagione sarebbe ad un passo dalla sua prima storica promozione nel massimo campionato.

Catanzaro-Spezia 0-2 (49′ Di Serio, 61′ F. Esposito)

Juve Stabia-Cremonese 2-1 (34′ Pierobon, 58′ Adorante, 77′ Johnsen [C])