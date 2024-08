Bologna, PRESSING su Pobega per rinforzare il centrocampo (se dovesse SALTARE quel giocatore)

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Pobega in caso i rossoblu non dovessero prendere Casadei. Ecco le ultime notizie di mercato

Secondo quanto riportato da Tuttobolognaweb, il Bologna è fortemente intenzionato a rinforzare il suo centrocampo: nel mezzo ovviamente quello di mettere più giocatori giovani in squadra.

Il giocatore che è nel mirino è sicuramente Pobega, una scelta che Giovanni Sartori vuole fare in caso se l’ex Inter Casadei dovesse saltare nonostante la sua volontà nel voler ritornare in Italia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.