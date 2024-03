Podolski Inter: «Tornassi indietro non accetterei»

Podolski, ex attaccante dell’Inter, è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro di qualche anno fa

Podolski, ex attaccante dell’Inter, è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro di qualche anno fa. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

ESPERIENZA ALL’INTER – «All’Inter sei mesi non indimenticabili? È vero. Tornassi indietro, non accetterei la proposta dei nerazzurri. Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Spesso un calciatore impiega un paio di mesi per abituarsi alla città, ai tifosi e allo stile di gioco. Se arrivi a campionato in corso, non è semplice e, se le cose vanno male, i primi a farne le spese sono i giocatori in prestito, destinati in ogni caso a salutare a fine stagione. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione».

INTER DI INZAGHI – «Certo. La guardo spesso, soprattutto in Champions, e mi pare che quest’anno abbia raggiunto un livello altissimo. Al momento, sono tra i migliori in Europa, ma devono essere bravi a prolungare questa fase di exploit per raggiungere il maggior numero di traguardi possibile. Trionfo in Champions? Magari i nerazzurri partono dietro City e Real, però può succedere di tutto. L’importante è non abbassare mai la guardia, perché anche i piccoli club possono rivelarsi insidiosi».

