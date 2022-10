Minacce, stregone, Pimenta svela: «Ecco la verità su Pogba»

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, è tornata a parlare al Corriere dello Sport sulla vicenda che ha colpito il centrocampista francese

LE PAROLE – «Paul non lo nasconde. Ha fatto delle donazioni a un uomo saggio per delle preghiere e per mandare del cibo in Africa. Paul mi ha detto che i due fratelli s’erano avvicinati a uno dei suoi più cari amici, detto Doudou. Hanno raccontato la loro versione della storia dicendo a Doudou che se Paul non avesse pagato, il loro fratello avrebbe preso un proiettile».