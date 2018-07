Politano si presenta: «L’Inter? Una delle emozioni più belle della mia vita»

L’ultimo acquisto dell’Inter, Matteo Politano, si presenta: «Ho parlato con Spalletti, il ruolo non importa, sono carico»

Se da una parte la Juventus sta aspettando, freneticamente, l’arrivo di Ronaldo, l’Inter sta puntellando la rosa in ogni reparto. L’ultimo arrivo sul fronte offensivo è quello di Matteo Politano, prelevato dal Sassuolo dopo l’ultima grande stagione. Il giocatore, come ha svelato nel corso della conferenza ha scelto il numero 16.

L’ex Sassuolo si è presentato in conferenza stampa: «L’emozione è stata indescrivibile, una delle giornate più belle della mia vita. Giocare a San Siro è sicuramente diverso, ma sono molto carico e darò sempre il massimo». Politano spiega poi la scelta del numero 16: «In realtà volevo isempre il 7, ma quando sono arrivato al Sassuolo era occupato e quindi ho preferito il 16, legato a mia moglie e mia sorella. Ho deciso di tenerlo anche in nerazzurro, visto che mi ha portato fortuna».

Nessuna particolare preferenza sul ruolo, Politano è pronto per Spalletti: «Ho parlato con Spalletti, sono totalmente a disposizione a indipendentemente dal ruolo. Con Iachini ho giocato in una posizione nuova, ma i goal sono solo conseguenze”. A gennaio è stato vicino al Napoli, ma per l’attaccante italiano è arrivata la seconda opportunità: «Dopo il no del Sassuolo agli azzurri mi ero detto che bisognava andare avanti, le cose prima o poi arrivano quando si lavora bene». La Juventus si candida per l’ennesima volta come grande favorita per lo Scudetto, Politano dice la sua in merito: «Partono ovviamente favoriti. Avere Ronaldo in Italia sarebbe sicuramente importantissimo».