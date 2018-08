Gattuso ha scelto: Donnarumma titolare, a Reina restano le coppe

Donnarumma titolare contro il Napoli: Gigio precede ancora Reina, che potrebbe trovare però posto nelle coppe, all’interno gerarchie di Gattuso

Alla fine la scelta è stata compiuta, ma guai a pensare che sia definitiva. In vista della prima assoluta di campionato (considerato il posticipo della gara col Genoa causa tragedia del Ponte Morandi di Genova) Gennaro Gattuso ha deciso: Gigio Donnarumma rimarrà il portiere titolare rossonero. Non si trattava di una scelta scontata dopo l’arrivo estivo di Pepe Reina dal Napoli: proprio contro il Napoli – sabato – lo spagnolo avrebbe voluto giocare a tutti i costi per dimostrare al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che lo aveva scaricato, quanto sbagliata fosse stata la scelta lo scorso anno di non puntare più su di lui. Reina del resto era arrivato a Milano proprio per sostituire Donnarumma, cercato da mezza Europa: nei piani della vecchia dirigenza milanista doveva andare così. Poi sono arrivati Elliot e Leonardo e – alla fine – Gigio è rimasto. Doveva allora partire Pepe (lo voleva il Chelsea del suo pigmalione Maurizio Sarri), ma anche in quel caso nulla se ne è fatto.

Morale della favola: Donnarumma e Reina si giocheranno amichevolmente il posto, senza competizioni esasperate (almeno così dovrebbe essere nelle idee di Gattuso). Gigio resta il titolare rossonero, ma avrà sul collo il fiato per la prima volta di un portiere esperto e decisamente in grado di poterlo insidiare. In linea di massima potrebbe andare così: Donnarumma titolare inamovibile in campionato, Reina invece disponibile per le partite di coppa (non solo Coppa Italia, ma pure Europa League), come avveniva nel Barcellona di qualche anno fa. Al momento solo un pensiero nella mente di Gattuso, che deciderà molto più probabilmente di partita in partita in base allo stato di forma e alle prestazioni messe in campo settimana dopo settimana. Del resto anche per Donnarumma, originario della provincia di Napoli, la partita contro gli azzurri avrà un sapore molto particolare: lo scorso anno, subito dopo il match, fece il giro del web un video goliardico che però il popolo partenopeo non prese benissimo. Lo ricordate tutti?