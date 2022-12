Portogallo, il 70% dei tifosi vogliono Cristiano Ronaldo in panchina

Il sondaggio di A Bola inchioda Cristiano Ronaldo: il 70% dei tifosi del Portogallo vogliono CR7 in panchina

A Bola, noto quotidiano sportivo portoghese ha pubblicato un sondaggio su Cristiano Ronaldo, chiedendo ai suoi lettori se volevano vedere CR7 titolare o no nelle prossime partite di Qatar 2022.

Per il 70% dei tifosi CR7 deve andare in panchina. Solo per il 30%, quindi, deve continuare a guidare l’attacco del Portogallo.