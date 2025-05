Tottenham, Postecoglou: «Sono deluso, non siamo nemmeno lontanamente al livello in cui dovremmo essere»

Le parole di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, dopo l’ennesima sconfitta degli Spurs in Premier League contro il Crystal Palace

Se Manchester piange, Londra di sicuro non ride: il Tottenham – l’altra finalista di Europa League – ha perso ancora in casa contro il Crystal Palace confermando il diciassettesimo posto in Premier e a fine partita Postecoglou ha parlato a Sky Sport UK. Di seguito le sue parole.

DELUSIONE E MANCANZA DI CONTROLLO – «È stata una delusione, non siamo mai davvero entrati in partita e non l’abbiamo controllata in nessun momento».

PRESSIONE E CAMBIAMENTI – «La pressione? Finora l’abbiamo gestita bene, non è quello il problema. Il problema è fare molte modifiche: non stiamo reagendo bene a questo».

SCONFITTE E LIVELLO – «Se pensate che avremmo potuto avere 20 sconfitte in campionato senza essere arrivati in finale, allora non so davvero come altro descriverlo».

OBIETTIVI E OPPORTUNITÀ – «Sono deluso, è chiaro che non siamo nemmeno lontanamente al livello che dobbiamo raggiungere. Stiamo facendo cambiamenti e i ragazzi stanno avendo delle opportunità».