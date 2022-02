ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pradè: «Meritavamo di vincere, tanta amarezza. Contento di Cabral e Piatek». Le parole del ds della Fiorentina

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta col Sassuolo.

Le sue parole: «Forse ci andava stretto anche il pareggio, siamo stati bravi a rimetterla in piedi anche in 10. Dovevamo essere un po’ più cinici e attenti, la squadra ha giocato una buona gara sotto il profilo tecnico e agonistico. Ce ne andiamo con tantissima amarezza. Stasera al gruppo non gli diciamo niente, da domani cercheremo di dimenticare la sconfitta perché per noi è quasi la partita della vita. La squadra ha fatto una buona prestazione, sono belle botte queste. Noi abbiamo questo spirito e questa identità ma queste partite fanno capire che il percorso è ancora lungo. Una squadra esperta queste partite non le perde mai. Cabral? Sono contento per lui e Piatek, sono entrambi applicati, peccato che il gol non abbia portato punti. Complimenti al Sassuolo che gioca un grande calcio, però ai punti avremmo meritato più noi. Sono partite che fanno parte della crescita»