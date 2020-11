Cesare Prandelli si è presentato in conferenza stampa parlando della possibilità di far entrare Batistuta nel suo staff

«Lo sentirò dopo, per me può essere un valore aggiunto e sarebbe interessante averlo come collaboratore nell’allenare gli attaccanti. Adesso non si può fare ma in futuro è un discorso da tenere in considerazione».