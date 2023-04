Precedenti Lecce-Napoli, i numeri al Via del Mare – VIDEO

Nel prossimo turno di Serie A il Lecce ospiterà la capolista Napoli al Via del Mare: i precedenti tra le due squadre

Nel prossimo turno di Serie A la capolista Napoli sarà ospite del Lecce allo Stadio Via del Mare. Il Lecce ha un buon vantaggio sulla terzultima in classifica, anche se la salvezza non è ancora acquisita. All’andata i salentini hanno fatto l’impresa al San Paolo riuscendo a pareggiare 1-1 con un grande gol di Colombo. Il Napoli arriva dal pesantissimo 4-0 subito in casa con il Milan Dopo la gara in Puglia, gli azzurri ritroveranno proprio i rossoneri per l’andata degli attesissimi quarti di finale di Champions League.

Totale gare: 11. Vittorie Lecce: 3 Pareggi: 5 Vittorie Napoli: 3

Ultima vittoria Lecce: 2010-11. 2-1 49 Corvia rig. 67 Mascara, 89 Chevanton (l’autore del gol leccese Corvia viene espulso con il napoletano Cavani)

Ultimo pareggio: 2008-09. 1-1 32 Pià, 43 Zanchetta rig. (nel finale il Lecce va vicino alla vittoria con Tiribocchi che centra la traversa)

Ultima vittoria Napoli: 2019-20. 1-4 28 Llorente, 40 Insigne rig., 52 Fabian Ruiz, 61 Mancosu rig., 82 Llorente (ultima doppietta in carriera di Fernando Llorente)

Memorabile: 2011-12. 0-2 5 Hamsik, 51 Cavani (un gran gol di Hamsik con tiro da fuori area spiana la strada al Napoli di Mazzarri).

