Premier League, i risultati della 36ª giornata: United e Tottenham ancora ko, in finale di Europa League, ma in fondo alla classifica

Continua in termini quasi surreali l’avvicinamento di Manchester United e Tottenham alla finale di Europa League: le due squadre sono al momento 16ª e 17ª in Premier League e devono solo ringraziare che i verdetti per la retrocessione siano già tutti decisi in Inghilterra. Oggi entrambe le quadre hanno perso in casa per 2-0: Red Devils contro il West Ham, Spurs contro il Crystal Palace. Nelle altre partite due pareggi, anche qui con lo stesso risultato: Liverpool e Arsenal fanno 2-2 e Gunners ancora secondi a +2 dal Newcastle, mentre il Nottingham Forest dopo i sogni Champions deve ridimensionarli alla Conference League, con il pareggio contro il Leicester.

Manchester United-West Ham 0-2 (26′ Soucek, 57′ Bowen)

Nottingham Forest-Leicester 2-2 (16′ Coady [L], 25′ Gibbs-White, 56′ Wood, 81′ Buonanotte [L])

Tottenham-Crystal Palace 0-2 (45′, 48′ Eze)

Liverpool-Arsenal 2-2 (20′ Gakpo, 21′ Diaz, 47′ Martinelli [A], 79′ Merino [A])