Presidente Gremio: «Everton Napoli? Stiamo trattando ma non bastano 25 milioni»

Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr, ha parlato della trattativa che potrebbe portare Everton al Napoli. Queste le sue parole a Radio Galera.

EVERTON – «Potremmo trattare la sua vendita per far sì che ne benefici il bilancio alla voce entrate. Ma al momento non c’è nessuna proposta sul tavolo, nulla da valutare. Inizialmente ci sono stati contatti con il Napoli e gli abbiamo permesso di trattare direttamente con il calciatore per l’ingaggio, ma tra loro non è stato raggiunto ancora l’accordo».

CIFRE – «Arriverà poi un secondo momento, in cui il Napoli dovrà fare una proposta al Gremio. E posso dire che a noi non bastano 25 milioni di euro, non soddisfa le nostre aspettative come cifre, anche con tutta la crisi che c’è e ci sarà. Ma da loro per ora non abbiamo ricevuto ancora nessuna offerta, né di 20 né di 30 né di 40 milioni».