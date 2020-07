Probabili formazioni Cagliari Lecce: Farias favorito su Falco, torna Carboni

Probabili formazioni Cagliari Lecce: pochi dubbi per Zenga che ritrova Carboni, ballottaggio Farias-Falco per Liverani

Il Cagliari per tornare alla vittoria, il Lecce per continuare la scalata ed allontanare la zona retrocessione. Domani alle 19:30 alla Sardegna Arena si sfideranno due compagini con obiettivi e animi diversi: la squadra di Zenga va a caccia di un posto tra le prime dieci, quella di Liverani – che tra le sue fila conta tanti ex – cerca certezze e punti in ottica salvezza.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Gaston Pereiro e Luca Ceppitelli sono nuovamente a disposizione di Zenga. Sempre out Christian Oliva e Luca Pellegrini. Per questo i sardi dovrebbero schierarsi con un 352 con davanti i soliti Joao Pedro-Simeone. Centrocampo formato da Matiello e Lykogiannis sulle fasce e Nandez, Nainggolan e Rog in mezzo. Davanti a Cragno ci saranno Walukiewicz, Pisacane e Carboni.

COME ARRIVA IL LECCE – Ttutti disponibili per Liverani a parte Rosettini e Lapadula. Torna dalla squalifica Tachtsidis, che andrà comunque in panchina: confermato Petriccione in regia, con Barak (in ballottaggio con Majer) e Mancosu a completare il reparto. Saponara, invece, agirà alle spalle di Babacar e Farias (in ballotaccio con Falco).

Probabili formazioni Cagliari Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. Allenatore: Zenga

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. Allenatore: Liverani