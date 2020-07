Probabili formazioni Roma Inter: torna Barella, Fonseca con il dubbio in difesa

Probabili formazioni Roma Inter: Barella è tornato a disposizione mentre è da valutare l’impiego di Lukaku. Un dubbio per Fonseca

La Roma, reduce da tre vittorie consecutive, ospita l’Inter galvanizzata dalla rotonda vittoria contro la SPAL e dalla possibilità di portarsi a -3 dalla Juve. Conte ritrova Barella da titolare mentre Fonseca potrà contare su Smalling.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca non sa ancora se avrà a disposizione i vari Fazio, Mirante e Santon, le cui condizioni saranno valutate a ridosso della sfida dell’Olimpico. Smalling è tornato in gruppo ed è in corsa per una maglia da titolare: l’inglese completerebbe il trio difensivo davanti a Pau Lopez assieme a Mancini e Ibanez. Viceversa, il suo posto sarà preso da Cristante o Kolarov. Confermato il tridente offensivo composto da Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.

COME ARRIVA L’INTER – Nicolò Barella è tornato a disposizione mentre resta in dubbio l’impiego di Lukaku. Sicuramente la coppia titolare sarà composta da Sanchez e Lautaro con Eriksen alle spalle dei due attaccanti. Per il resto tutto confermato con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Squalificati: /

Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Conte

Squalificati: /

Indisponibili: Sensi, Vecino