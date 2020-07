Probabili formazioni Sampdoria Cagliari: Quagliarella sfida Joao Pedro

Probabili formazioni Sampdoria Cagliari: le ultime sulle scelte di Ranieri e Zenga in vista del match

La Serie A torna in campo con la 33esima giornata, che vedrà contrapposte anche Sampdoria e Cagliari. Entrambe le formazioni stanno vivendo un buon momento, e vogliono continuare la striscia senza sconfitte: i blucerchiati cercano la salvezza, mentre i rossoblù ora guardano persino all’Europa, che dista pochi punti. Ecco le probabili formazioni del match del Ferraris.

Registrati su Super6 e gioca ora gratis

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Dopo la vittoria esterna sull’Udinese, la Sampdoria vuole continuare la striscia positiva per trovare al più presto una salvezza che ormai non sembra così lontana. Per il match contro il Cagliari non ci sarà nessun giocatore squalificato. Indisponibili, invece, Ramirez, Tonelli e Viera.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Nell’ultimo match per la squadra di Walter Zenga è arrivato uno 0 a 0 contro il Lecce. I sardi vogliono ricominciare a vincere e contro la Sampdoria, al Ferraris, hanno l’occasione per farlo. Nessuno squalificato neppure tra per il Cagliari, che però dovrà fare a meno degli infortunati Oliva, Nainggolan, Pavoletti e Luca Pellegrini.

Probabili formazioni Sampdoria Cagliari

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro