Anche Insigne passa a Raiola, il Napoli alza il suo prezzo a 200 milioni

Lorenzo Insigne cambia procuratore e passa nella scuderia di Mino Raiola: non sono attese novità di mercato, ma il Napoli si sarebbe già mosso avvisando le pretendenti

Anche Lorenzo Insigne entra nell’imponente scuderia di Mino Raiola: l’attaccante del Napoli alla fine avrebbe ceduto alla avances del noto agente italo-olandese a cui avrebbe concesso la propria procura. Insigne, che già un anno fa circa aveva lasciato i suoi storici agenti, tra i quali spiccava il nome di Antonio Ottaiano, era da mesi nel mirino di Raiola insieme al compagno di squadra Marek Hamsik (che però, a differenza dell’attaccante di Frattamaggiore, non ha mai firmato alcuna procura con il super-agente di Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Gigi Donnarumma e Paul Pogba tra gli altri). Il cambio di procuratore da parte di Insigne potrebbe voler significare una decisa mossa del calciatore in ottica di mercato, nonostante il rinnovo milionario firmato fino al 2022 l’anno scorso.

Per tale ragione, riportano le ultime indiscrezioni di mercato, il club partenopeo si sarebbe già mosso anticipatamente avvisando le pretendenti eventuali di Insigne e stabilendo una valutazione esagerata per lui: 200 milioni di euro circa. Al momento pare comunque difficile che Raiola, se non su spinta dello stesso giocatore, possa forzare la mano con Aurelio De Laurentiis in vista di una ipotetica cessione. Più probabile che, già tra qualche mese, le parti si incontrino per gettare le basi di un nuovo prolungamento di contratto.