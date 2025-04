Provedel Lazio, sarà addio in estate? Il portiere può andare via ma dipende tutto da… Sarri! Il retroscena

Provedel Lazio, sarà separazione la prossima estate? L’estremo difensore può andare via ma dipende tutto dall’ex allenatore Sarri! Le ultime

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della finestra estiva, il calciomercato Lazio è già al lavoro sia per le operazioni in entrata che in uscita.

Tra i possibili partenti, il nome di Ivan Provedel sembra essere al centro delle attenzioni. Secondo quanto riportato da TMW, il portiere ex Spezia non ha alcuna intenzione di lasciare la Lazio e desidera continuare a giocarsi le sue opportunità in maglia biancoceleste. Tuttavia, c’è una figura che potrebbe influenzare la sua decisione: Maurizio Sarri. Qualora l’ex tecnico delle aquile dovesse approdare in una grande squadra, Provedel potrebbe valutare l’idea di seguirlo, legando così il suo futuro a quello dell’allenatore.