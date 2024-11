Psg, Dugarry attacca: «Luis Enrique si crede un genio, ma è un incapace senza campioni. Mi ricorda Van Gaal»

Le parole di Christophe Dugarry, ex attaccante della Francia, sui risultati ottenuti da Luis Enrique sulla panchina del Psg

Christophe Dugarry, ex calciatore francese, ha parlato a RMC Sport dei risultati ottenuti da Luis Enrique con il Psg.

PAROLE – «Non possiamo lasciare fuori l’allenatore dal discorso sulle responsabilità di quanto sta accadendo. È lui che mette insieme questi giocatori. Non è responsabile al 100% perché ha cose interessanti, ma abbiamo il diritto di aspettarci qualcosa di meglio, non solo un pressing alto. Non ho capito la sua decisione di impostare un 4-4-2 con quattro centrocampisti centrali e un attacco sorprendente con Barcola e Dembélé. Come ti viene in mente? Mai un allenatore del PSG ha avuto tanta libertà quanto Enrique. Conoscevo già questo tipo di allenatore con Van Gaal al Barça. Sono convinti di essere dei geni, ma senza Messi e Neymar sono degli incompetenti».