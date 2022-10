PSG, Galtier: «Troppo sbilanciati, dobbiamo lavorarci»

Le parole di Galtier dopo la vittoria sofferta del PSG: «Se dobbiamo segnare quattro gol per vincere ogni volta sarà complicato»

Christophe Galtier ha parlato dopo la vittoria del PSG contro il Troyes. Vittoria non semplice per i prossimi avversari della Juve in Champions League, che hanno vinto per 4-3.

«La squadra è stata molto sbilanciata fin dall’inizio. Abbiamo vinto pochissimi palloni, ogni volta che siamo andati al duello siamo stati sovrastati e abbiamo lasciato spazio al Troyes, che ci ha reso la partita difficile. A livello difensivo, ho visto troppe generosità, troppi errori, dei pessimi piazzamento da calcio piazzato. Dobbiamo lavorare su questo e ci dedicheremo molto tempo. Se dobbiamo segnare quattro gol per vincere ogni volta sarà complicato».