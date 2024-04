PSG Luis Enrique: «Xavi? Con lui bei momenti, ma domani vinciamo noi»

Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, in conferenza stampa in vista del ritorno di Champions League con il Barcellona

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno del PSG con il Barcellona in Champions League. Di seguito le sue parole.

RITORNO – «Questa seconda partita è un po’ diversa. Non giochiamo dall’andata, abbiamo avuto il tempo di analizzare e migliorare la nostra prestazione. L’andata è stata molto competitiva. Il risultato non rispecchia quello che avevamo meritato. Il punteggio più giusto era il pari, ma è andata così. Dobbiamo presentare una versione migliore di noi stessi. Siamo convinti che cambieremo la situazione».

OBIETTIVO – «Non perdevamo da 27 partite. Era la giornata che meno volevamo. Dobbiamo rialzarci e migliorare. Non dobbiamo esagerare questa sconfitta, dobbiamo accettarla. Dobbiamo prepararci per fare una buona prestazione domani. Vogliamo dare gioia ai nostri sostenitori».

INFORTUNI – «Barcola è a posto per giocare. Ci sono 23 giocatori. Non so se giocheranno più o meno minuti».

COME SI SUPERA LA SCONFITTA – «Dopo una sconfitta, ovviamente, i due giorni successivi alla partita sono stati difficili. Abbiamo faticato a ritrovare la condizione fisica e mentale, ma c’è un’altra partita, contro lo stesso rivale. Sappiamo cosa vogliamo fare e lo faremo. Siamo a buon punto».

MONTJUIC -«Avrei preferito giocare al Camp Nou, come tutti i tifosi. Il Camp Nou è uno stadio leggendario. Mi piacerebbe sempre giocare negli stadi più grandi, ma qui c’è un buono stadio per questa partita».

LA SCONFITTA HA FATTO MALE – «Cadiamo, ci rialziamo. È uno sport di alto livello. Dobbiamo essere abituati. Abbiamo avuto tempo per preparare al meglio il nostro piano di gioco. E ripeto, siamo pronti. Tutti i giocatori della mia squadra vogliono vincere. Tutti quelli che fanno parte del PSG. Il PSG non è mai riuscito a qualificarsi dopo aver perso all’andata, ma domani ce la faremo. Giocheremo allo stesso modo, anche il Barça. Ci saranno gol. Sarà una partita emozionante».

LA SCONFITTA ALL’ANDATA HA AIUTATO A PREPARARE IL RITORNO – «Forse è così. Ho un gruppo di giocatori molto unito, dove non c’è egoismo. Sono contento di quello che fanno i giocatori in campo. Molti meriterebbero di giocare di più, purtroppo non è possibile. Ma nessuno si lamenta».

SITUAZIONE DI XAVI – «La cosa non mi riguarda affatto. Sono sempre stato trattato bene, ma farò di tutto per vincere. Sarò professionale. Xavi è al top, i risultati lo dimostrano. A volte siamo stati nettamente superiori, tranne 25 minuti in cui il Barça ha avuto tre o quattro calci d’angolo. E con un calcio d’angolo ha ribaltato il risultato. Domani sarà una partita complicata per entrambe le squadre. Abbiamo l’obiettivo e l’ambizione di passare. I complimenti di Xavi? Gli sono molto grato. Ho condiviso tante cose con lui al Barça. Da capitano ha sempre avuto un comportamento impeccabile».