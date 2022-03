PSG, Mbappé: «La paura di non vincere mi spinge a dare il massimo»

Kylian Mbappé ha avuto modo di parlare delle sue aspettative in vista del match con il Real Madrid. Ecco cosa ha detto ad Henry

Thierry Henry ha avuto modo di avere un confronto diretto con Kylian Mbappé in vista della sfida tra PSG e Real Madrid di stasera. Le sue parole riportate da Amazon Prime Video.

PAURE – «Ho paura di non vincere, di deludere i tifosi. Io sono esigente con me stesso. Da me le persone pretendono tanto e io di più da me stesso. Mi ripeto che non posso deludere nè giocare male e questo mi stimola ogni giorno a dare il massimo».