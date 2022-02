Psg, Pochettino sorride per Neymar: Ramos salta il Real Madrid

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Psg martedì affronterà il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League: Pochettino recupera Neymar, ma perde Ramos

Il Psg martedì affronterà il Real Madrid in Champions League. Gli ottavi di finale diretti da Orsato, vedrà un ritorno importante per i parigini.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Pochettino recupera Neymar tornato in gruppo in questa settimana. Sorriso a metà perché, invece, mancherà Sergio Ramos per la grande sfida da ex contro i blancos.