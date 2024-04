Psv: Bakayoko ha esaudito una delle sue due promesse

Ecco la promessa esaudita da parte del giovane talento del Psv Bakayoko: gli obiettivi tra ambizione e voglia di fare la differenza

All’inizio della stagione Johan Bakayoko, il talento belga prossimo a compiere 21 anni il prossimo 20 aprile, aveva fatto una promessa. Il suo obiettivo dichiarato sarebbe stato toccare i 10 gol e il doppio di assist in questa stagione. Un’idea ambiziosa, per un’ala che dal 2022-23 numeri decisamente più bassi: 7 reti e 5 assist assist. Ieri sera, in una gara importante, metà della promessa ha già avuto la sua soddisfazione.

Il Psv doveva rispondere alla prima sconfitta rimediata in Eredivisie andando a conquistare 3 punti sul campo dell’Excelsior. Operazione concretizzatasi nella ripresa, con un uno-due nel giro di 4 minuti, firmato da Mauro Junior (primo gol nell’annata) e da Bakayoko, che ha approfittato della gentile concessione da parte di Tillman, autore di una grande azione. Johan ha così siglato il suo decimo centro (8 in campionato, 1 in Champions League e 1 in Coppa d’Olanda). Arrivare ai 20 assist è decisamente più difficile: attualmente l’attaccante è a quota 13 e di giornate di campionato ne mancano solo 6…