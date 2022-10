Quel recupero da fuoriclasse di Hojlund contro il Sassuolo (e l’Atalanta lo aspetta)

Dinamico come non mai l’attaccante dell’Atalanta Hojlund: una crescita graduale, ma assai promettenti per la Dea

Dove s’intravede il talento di un giovane attaccante? Sicuramente il goal, ma anche per quanto concerne la partecipazione all’interno dell’azione offensiva della squadra, pressando l’avversario arrivando a rubargli addirittura la palla.

Il vero Hojlund non si è ancora visto, ma ciò che ha fatto contro il Sassuolo è stato impressionante, specialmente nel momento in cui al minuto 80, nonostante parta un metro indietro rispetto al difensore neroverde, riesce ad essere più veloce di lui, avendo la meglio anche nello scontro fisico: eseguito in una maniera talmente pulita da rubargli la palla quasi senza sfiorarlo. Gasperini lo sta dosando molto bene, in attesa che quel predestinato diventi il presente e futuro dell’attacco dell’Atalanta.