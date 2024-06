Rabiot prende tempo: Euro 2024 la vetrina per nuove offerte: addio alla Juve più vicino?

Adrien Rabiot più vicino all’addio alla Juve? Il francese sta utilizzando l’europeo come vetrina per valutare nuove offerte

Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza la situazione sul futuro di Adrien Rabiot. Il francese non ha chiuso al rinnovo con la Juve, ma appare ormai chiaro che stia aspettando di finire l’Europeo in attesa di attrarre offerte da qualche top club estero.

L’obiettivo, svela il quotidiano, sarebbe quello di ingolosire quelle big come Real, Liverpool e Manchester United che fino ad ora hanno mostrato solo un timido interesse nei suoi confronti. Non come il Milan che, si dice, avrebbe già migliorato nelle condizioni l’offerta dei bianconeri.

