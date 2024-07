Rabiot Juve, arrivano i saluti SOCIAL: ecco dove ANDRÁ a giocare il francese – VIDEO

Adrien Rabiot ha salutato i tifosi della Juve sui propri canali social, intanto la madre-agente al lavoro per trovare la nuova squadra

Adrien Rabiot sulla sua pagina Instagram ha salutato la Juve, confermando l’addio. Come riportato da CaughtOffside, la sua prossima destinazione dovrebbe essere il Manchester United. I Red Devils hanno avviato i contatti con la madre-agente del calciatore e sono al momento la squadra più in vantaggio per strappare la firma del francese.

«Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi ! Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna»