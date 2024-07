Rabiot Milan, possibilità CONCRETE sul centrocampista ex Juve. Ecco la SITUAZIONE ATTUALE

Rabiot Milan, la pista NON è tramontata: i rossoneri ci provano per portare alla propria corte il centrocampista ex Juve

L’ex calciatore della Juventus, Adrien Rabiot, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione. Rimane infatti aperta la pista che può portare il centrocampista francese in rossonero visto il pressing del Milan nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Arsenal, Liverpool e Manchester United non si sarebbero fatti ancora avanti in maniera concreta per Rabiot. Per questo motivo, l’idea del mercato Milan è quella di proporre un ingaggio intorno ai 5,5 milioni di euro annui con un contratto da una durata maggiore (4 o 5 anni).