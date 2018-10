Rafinha dopo Barcellona-Inter: «Credevo mi riscattassero»

Rafinha ha segnato il classico gol dell’ex in Barcellona-Inter. Il giocatore ha parlato del gol e del mercato dopo la sfida

Rafinha è il 78esimo giocatore del Barcellona a trovare il gol in Champions League. Nessun altro club può vantare così tanti marcatori diversi. «Ci siamo trovati bene insieme a lui: è un grande calciatore, oggi l’ha dimostrato» ha detto Samir Handanovic dopo la partita, a conferma dell’ottimo rapporto tra il giocatore e i suoi ex compagni. «Devo dire che sono molto felice per come è andata e per il fatto di aver giocato titolare – ha detto l’ex Inter Rafinha – Sono felice della vittoria, di come ho giocato. Mi sento bene, l’Inter sapevamo che ci avrebbe reso le cose difficili ma abbiamo giocato molto bene».

Titolare nell’esordio stagionale col Siviglia in Supercoppa di Spagna, ma fuori già nell’intervallo. Poi tribuna, panchina, un’altra breve apparizione da titolare con la Real Sociedad, poi altri scampoli di partita per un totale di 112 minuti prima di Barcellona-Inter. Rafinha ha trovato gol e motivazioni contro la sua ex squadra: «Abbiamo giocato benissimo, davvero. Perché il rivale era complicato. Ogni competizione è importante, qui non trascuriamo nulla, ma la Champions è speciale, rappresenta una grande motivazioni. Inter? Credevo mi riscattassero».