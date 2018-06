La Juventus fa sul serio per Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è finito nel mirino dei bianconeri: le ultimissime

C’è sempre Ivan Rakitic nella lista degli obiettivi di mercato della Juventus. Il centrocampista croato rimane sempre nel mirino di Marotta e Paratici e dalla Spagna arrivano notizie importanti per il futuro del giocatore. Secondo Don Balon il calciatore è finito nella lista dei partenti e la Juventus ha immediatamente drizzato le antenne. Il club blaugrana dovrà anche fare qualche cessioni e uno dei giocatori pronti a partire sembra essere proprio Ivan Rakitic.

Il centrocampista croato potrebbe innalzare il tasso tecnico della formazione di Massimiliano Allegri. Le offerte però non mancano ma la Juventus, secondo il portale iberico, è in pole per l’acquisto del centrocampista. I bianconeri sarebbero addirittura pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista. Offerta, se confermata, importantissima. I blaugrana sono sulle tracce di Miralem Pjanic e non sono esclusi affari importanti sull’asse Juve-Barcellona. I due club potrebbero parlare del croato ex Siviglia ma anche di Miralem Pjanic. La Juventus cerca un nuovo rinforzo a centrocampo: Ivan Rakitic è un obiettivo di mercato dei bianconeri. Marotta e Paratici preparano il grande colpo per Max Allegri.