Ranieri: «Resto sicuramente alla Sampdoria»

Il tecnico blucerchiato Ranieri non ha dubbi sul futuro: «Resto alla Sampdoria? Sicuro, empatia totale con l’ambiente»

Claudio Ranieri non ha dubbi sul proprio futuro a Genova. La prossima stagione, il tecnico ha intenzione di sedere ancora sulla panchina della Sampdoria, come si evince dalle sue dichiarazioni a La Repubblica.

«Se resterò alla Samp? Sicuro. Empatia totale con l’ambiente e un anno di contratto con il club. Sempre che il presidente sia d’accordo». Massimo Ferrero, dal canto suo, non ha espresso finora nessun dubbio in merito a Ranieri, ma, anzi, lo ha sempre ricoperto di elogi per il suo operato e per la sua grande esperienza.